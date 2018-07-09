Харви Вайнштейнy в суде Манхэттена предъявили новые обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которому ранее уже были предъявлены обвинения в сексуальном насилии в отношении двух женщин, в понедельник отказался признавать себя виновным в совершении сексуального преступления в 2006 году в отношении еще одной женщины, имени которой не называют.

Как сообщило информационное агентство AP, судья постановил, что Вайнштейн может быть освобожден до суда в соответствии с условиями ранее определенного для него залога в $1 млн. В случае признания виновным в этом преступлении Вайнштейну может грозить пожизненное тюремное заключение.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс отметил, что в отношении Вайнштейна выдвинуты обвинения "в совершении самого серьезного преступления сексуального характера" по законам штата Нью-Йорк, и призвал других женщин, которые могли пострадать в результате действий режиссера, выдвинуть против него обвинения. "Если вы пострадали в результате действий Вайнштейна, то еще не поздно добиваться справедливости", - привело его слова агентство.

Адвокат Вайнштейна Бен Бранфман, по данным AP, утверждает, что все выдвинутые в отношении его клиента обвинения являются ложными.

Ранее Вайнштейну были предъявлены обвинения на основе показаний двух других женщин. Одна из них пожелала остаться неизвестной. Вторую зовут Лусия Эванс. Она также утверждает, что в 2004 году Вайнштейн насильно склонил ее к интимной близости. Специально сформированное большое жюри ранее ознакомилось с показаниями женщин и сочло их достаточными для передачи дела в суд.

В октябре 2017 года газета New Yok Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, в которых он работал. С тех пор с обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. При этом несколько женщин обвинили Вайнштейна в изнасиловании.

Из-за скандала 66-летний Вайнштейн покинул основанную им продюсерскую кинокомпанию Weinstein Company, а также был исключен из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", и Гильдии продюсеров Америки.