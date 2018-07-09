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Более 300 человек участвуют в поисках пропавшего в Дагестане ребенка

Происшествия
9 июля, 18:29 UTC+3 МАХАЧКАЛА июля. /Корр., ТАСС

Поиски продолжаются вдоль реки Андийское Койсу, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону

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МАХАЧКАЛА, 9 июля. /Корр. ТАСС /. Более 300 человек второй день ищут пропавшего в горах Дагестана трехлетнего ребенка, сообщил ТАСС в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Дагестану.

Накануне днем в ГУ МЧС России по Дагестану поступила информация, что в селе Шаитли Цунтинского района пропал трехлетний ребенок.

"В поисковых мероприятиях участвуют 300 человек местного населения, пятеро спасателей и одна единица техники", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поиски продолжаются вдоль реки Андийское Койсу на территории Цунтинского и Ботлихского районов Дагестана.

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