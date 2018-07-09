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Следующая фаза эвакуации школьников в Таиланде будет зависеть от погодных условий

Происшествия
9 июля, 18:24 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 9, июля. /ТАСС

В понедельник удалось эвакуировать четырех детей

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БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели доставили в больницу вторую группу из четырех школьников, которые находились внутри пещеры Кхао Луанг в Таиланде более двух недель и были эвакуированы оттуда. Как в понедельник сообщил на пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, вывод детей на поверхность прошел спокойно, следующая фаза эвакуации будет зависеть от погодных условий.

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"Еще четверых ребят удалось эвакуировать сегодня [и доставить в больницу], - отметил он. - Операция по выводу детей на поверхность прошла спокойно, ее следующая стадия будет зависеть от погодных условий". "Остающиеся до сих пор в пещере пятеро человек чувствуют себя хорошо", - сказал Наронгсак Осоттханакон. Он добавил, что сегодняшняя операция, в которой принимали участие более 100 водолазов, включая 18 из других стран, прошла на два часа быстрее чем днем ранее.

По его словам, "потребуется еще 20 часов, чтобы подготовиться к третьему дню эвакуации". "Я не могу вам назвать точное время начала следующей операции", - подытожил он.

Как пишет газета Bangkok Post, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, перед возвращением в таиландскую столицу, посетил в больнице восемь спасенных детей.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летний тренер. Пещера, в которой они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. 8 и 9 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу.

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