Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвинение просит 10,5 лет тюрьмы гражданину Украины по делу о подготовке диверсий в Крыму

Происшествия
9 июля, 18:23 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, июля. /ТАСС

Оглашение приговора суда состоится 13 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Сторона гособвинения в ходе прений попросила 10,5 лет лишения свободы для гражданина Украины Евгения Панова, который обвиняется в подготовке к совершению диверсий в Республике Крым. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат Панова Сергей Легостов.

Смотрите также
Юрий Солошенко (слева) и Геннадий Афанасьев с президентом Украины Петром Порошенко после возвращения из России

Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. Досье

"Прокурор высказал о мере наказания в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Мы выступили тоже в прениях, просили оправдать. [Слушание] прошло в закрытом режиме. 13 июля оглашение приговора суда <...> будет в открытом режиме", - сказал собеседник.

ФСБ России 10 августа 2016 года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении диверсий, которые готовились Главным управлением разведки минобороны Украины. По делу о подготовке диверсий были задержаны двое граждан Украины - Андрей Захтей и Евгений Панов.

Верховный суд Крыма рассматривает дело в отношении Панова с 16 апреля, Панов вину не признаёт.

Уголовное дело в отношении Захтея выделили в отдельное производство. Его рассмотрел Верховный суд Крыма, который приговорил мужчину к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Дело Захтея, который признал вину, было рассмотрено в особом порядке, то есть без допроса свидетелей. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством, суд при рассмотрении такого дела может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Дворкович уверен, что Хорватский футбольный союз принял необходимое решение по Вукоевичу
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Высказывания экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о России. Досье
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Корбин призвал членов правительства Британии договориться между собой или уйти в отставку
7
Стоит ли покупать "Яндекс.Станцию" и другие "умные" колонки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!