Обвинение просит 10,5 лет тюрьмы гражданину Украины по делу о подготовке диверсий в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Сторона гособвинения в ходе прений попросила 10,5 лет лишения свободы для гражданина Украины Евгения Панова, который обвиняется в подготовке к совершению диверсий в Республике Крым. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат Панова Сергей Легостов.

"Прокурор высказал о мере наказания в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Мы выступили тоже в прениях, просили оправдать. [Слушание] прошло в закрытом режиме. 13 июля оглашение приговора суда <...> будет в открытом режиме", - сказал собеседник.

ФСБ России 10 августа 2016 года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении диверсий, которые готовились Главным управлением разведки минобороны Украины. По делу о подготовке диверсий были задержаны двое граждан Украины - Андрей Захтей и Евгений Панов.

Верховный суд Крыма рассматривает дело в отношении Панова с 16 апреля, Панов вину не признаёт.

Уголовное дело в отношении Захтея выделили в отдельное производство. Его рассмотрел Верховный суд Крыма, который приговорил мужчину к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Дело Захтея, который признал вину, было рассмотрено в особом порядке, то есть без допроса свидетелей. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством, суд при рассмотрении такого дела может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ.