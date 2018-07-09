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Арестованный в Москве для выдачи в ОАЭ британский болельщик освобожден из СИЗО

Происшествия
9 июля, 18:29 UTC+3 МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Как сообщил адвокат Магомед Эсендиров, ночью Тревер Мартин Хорси улетит домой

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Британский болельщик Тревер Мартин Хорси, арестованный судом в Москве для решения вопроса о его экстрадиции по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, отпущен из СИЗО. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Магомед Эсендиров.

"Моего подзащитного отпустили. Ночью он улетает домой", - сказал он.

Ранее адвокат рассказал, что Интерпол по запросу ОАЭ прислал в Россию документы о прекращении уголовного преследования и пояснение об ошибочных данных о розыске Хорси.

6 июля Тушинский суд Москвы арестовал до 31 августа гражданина Великобритании Хорси, задержанного на стадионе "Спартак" во время матча чемпионата мира по футболу для решения вопроса о его экстрадиции по запросу ОАЭ. По данным адвоката британца, полиция Эмиратов считает, что он расплатился недействительным чеком, зная об этом (в России эти действия квалифицируются по статье о мошенничестве УК). Вменяемое Хорси в ОЭА преступление было совершено еще в 2011 году, но, по его словам, вопрос с правоохранительными органами этой страны был решен, Хорси с тех пор посещал другие страны, к нему не возникало претензий.

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