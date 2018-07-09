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Суд отложил заседание по делу бывшего замглавы Курской области

Происшествия
9 июля, 18:38 UTC+3 КУРСК КУРСК 9, июля. /ТАСС

Причиной стало плохое самочувствие подсудимого, обвиняемого в получении взятки

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КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска перенес заседание по делу бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, обвиняемого в получении взятки, на 18 июля, сообщили ТАСС в понедельник в приемной судьи. Как уточнил адвокат обвиняемого, рассмотрение дела отложено из-за плохого самочувствия Зубкова.

"Заседание состоится 18 июля", - сообщили в приемной судьи.

По словам Андрея Данькова - адвоката экс-чиновника, очередное заседание суда пришлось перенести из-за плохого самочувствия подсудимого, который 5 июля в здании суда перенес сердечный приступ.

"Сегодня заседание отложено, он [Зубков] не смог участвовать по состоянию здоровья. Я сейчас с ним разговаривал, он говорит, что в СИЗО очень хорошие врачи и к нему приглашали из областной больницы и кардиолога, и ревматолога. Никаких претензий по качеству медицинского обслуживания он не высказывает", - уточнил Даньков, отметив, что 63-летний Зубков имеет ряд хронических заболеваний, связанных, в том числе, с повышенным артериальным давлением.

По версии следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.

В конце мая Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело бывшего заместителя губернатора Курской области, утвердив обвинительное заключение по статье "Получение взятки в особо крупном размере". В качестве обвиняемых по делу также проходят учредитель ООО "Строительная компания "Своя квартира" Александр Филимонов - по статье "Дача взятки", директор этой фирмы Наталья Кретова и бывший заместитель начальника областного казенного учреждения "Противопожарная служба Курской области" Андрей Занин - по статье "Посредничество во взяточничестве".

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