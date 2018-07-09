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Суд арестовал подозреваемых в ограблении корреспондента Би-би-си

Происшествия
9 июля, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Ранее в МВД РФ сообщили, что оба задержанных признали вину

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы в понедельник заключил под стражу двух подозреваемых в ограблении корреспондента Би-би-си. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Подозреваемым Бадаляну Арамаису и Седракяну Лендрушу по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 7 сентября", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС в МВД РФ сообщили, что оба задержанных признали вину. По данным МВД, 6 июля к врачам обратился гражданин Великобритании, который сообщил, что около 03:30 мск 6 июля он сел в такси, водитель которого во время поездки посадил в салоне еще одного пассажира, объяснив, что это его друг. Пассажир предложил ему кофе, после этого британец потерял сознание.

Прийдя в себя, британский корреспондент обнаружил отсутствие денежных средств, мобильного телефона, банковских карт. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.

В рамках расследования установлено, что злоумышленники занимались нелегальным извозом с использованием автомобиля. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемые успели воспользоваться банковскими картами британского корреспондента, заплатив в супермаркете около £520 за купленные товары.

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