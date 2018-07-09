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Спасатели не уверены, что выведут оставшихся в пещере в Таиланде за один день

Происшествия
9 июля, 19:32 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 9, июля. /ТАСС

Руководитель операции Наронгсак Осоттханакон сообщил, что текущий план эвакуации рассчитан на вывод четырех человек

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Руководитель спасательной операции Наронгсак Осоттханакон

Руководитель спасательной операции Наронгсак Осоттханакон

© EPA-EFE/THAI GOVERNMENT SPOKESPERSON'S OFFICE

БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели не уверены, что им удастся в течение завтрашнего дня вывести на поверхность оставшихся пятерых ребят, которые находятся в пещере Кхао Луанг в Таиланде более двух недель. Об этом в понедельник сообщил на пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

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По его словам, "нынешний план эвакуации рассчитан на вывод четырех человек". "Пока мы не можем сказать, удастся ли нам во вторник вывести оставшихся пятерых ребят", - добавил он. Наронгсак Осоттханакон отметил, что "все могут гордиться, однако миссия пока не закончена".

Что касается посещения родителями детей, то он сообщил, что "врачи им разрешили увидеться с детьми только через окно", пока они находятся на карантине. Ребятам требуется тщательное медицинское обследование, чтобы исключить распространение возможной инфекции, которой они могли заразиться в пещере.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летний тренер. Пещера, в которой они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. 8 и 9 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу.

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