Спасатели не уверены, что выведут оставшихся в пещере в Таиланде за один день

БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели не уверены, что им удастся в течение завтрашнего дня вывести на поверхность оставшихся пятерых ребят, которые находятся в пещере Кхао Луанг в Таиланде более двух недель. Об этом в понедельник сообщил на пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

По его словам, "нынешний план эвакуации рассчитан на вывод четырех человек". "Пока мы не можем сказать, удастся ли нам во вторник вывести оставшихся пятерых ребят", - добавил он. Наронгсак Осоттханакон отметил, что "все могут гордиться, однако миссия пока не закончена".

Что касается посещения родителями детей, то он сообщил, что "врачи им разрешили увидеться с детьми только через окно", пока они находятся на карантине. Ребятам требуется тщательное медицинское обследование, чтобы исключить распространение возможной инфекции, которой они могли заразиться в пещере.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летний тренер. Пещера, в которой они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. 8 и 9 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу.