СМИ: французские полицейские ликвидировали мужчину, пытавшегося напасть на людей с ножом

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Французские полицейские уничтожили в понедельник в городе Вик-сюр-Эн (северная часть страны) человека, пытавшегося с ножом напасть на людей. Об этом сообщила региональная газета Le Courrier Picard.

Согласно ее данным, экстремист выкрикивал "Аллах ахбар". Увидевшим его прохожим удалось быстро укрыться в домах. Тогда преступник начал наносить ножом сильные удары по стоявшим автомашинам.

Затем злоумышленник ворвался в один из ближайших домов и устроил там погром. По свидетельству очевидцев, он "был крайне агрессивным" и "выглядел, как человек, принявший дозу наркотиков".

Прибывшие на место происшествия полицейские несколько раз выстрелили в него из пистолетов "Тайзер", парализующих электричеством. В результате у нападавшего остановилось сердце.