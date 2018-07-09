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Следствие в отношении семи обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне" завершается

Происшествия
9 июля, 21:10 UTC+3 МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Глава СК Александр Бастырыкин заверил родственников погибших, что они смогут приступить к процедуре ознакомления с материалами дела уже в июле

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следственный комитет в ближайшее время завершит следственные действия в отношении семерых обвиняемых по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко по итогам встречи председателя Следственного комитета Александра Бастырыкина с родственниками погибших.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Он заверил собравшихся, что уже в этом месяце все 424 потерпевших приступят к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела. Кроме того, семерым фигурантам - техническому директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания - собственник ТРЦ) Георгию Соболеву, управляющей торговым центром Надежде Судденок, генеральному директору комбината Юлии Богдановой, руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко, сотруднику этой же компании Александру Никитину, сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину, начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, в ближайшее время будет предъявлено обвинение в окончательной редакции", - сказала Петренко.

После этого они смогут приступить к ознакомлению с делом.

Старший следователь при председателе СК России сообщил, что в качестве свидетелей и потерпевших к настоящему моменту допрошено более тысячи человек, проведено свыше 320 различных экспертиз - большинство из них завершено, а также более 150 обысков и выемок, изъято и осмотрено порядка 4,5 тыс. предметов и документов.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек.

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