Начальника тыла МВД по Карачаево-Черкесии объявили в розыск по делу о хищении

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следствие объявило в федеральный розыск начальника тыла МВД по Карачаево-Черкесии в рамках уголовного дела о хищении 22 рублей при закупках земельных участков. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесской Республике Мухтар Пхешхов объявлен в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела о хищении свыше 22 млн рублей при закупке земельного участка и здания для нужд регионального подразделения УФМС России", - сообщает СК в мессенджере "Там-Там".

По данным СУ СК РФ по республике, Пхешхов с мая по декабрь 2016 года, используя служебное положение, вступил в сговор с двумя местными жителями. Бюджетные деньги были похищены искусственным завышением стоимости земли и здания в Черкесске, купленных для нужд регионального УФМС. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", одному из фигурантов предъявлено обвинение, второй, как и Пхешхов, объявлен в федеральный розыск.