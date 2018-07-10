Самарская полиция проводит проверку информации об избиении местного депутата

САМАРА, 10 июля. /ТАСС/. Самарская полиция проводит проверку по факту публикаций в СМИ и соцсетях информации об избиении члена регионального штаба Общероссийского народного фронта, депутата Самарского района города Самары Аркадия Лазарева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Ранее Лазарев на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщил, что в ночь на 8 июля после просмотра в самарской фан-зоне трансляции матча Россия - Хорватия у него произошел инцидент со старшиной полиции. Полицейский якобы отобрал у депутата телефон, на который тот снимал происходящее, и нанес ему телесные повреждения. В результате Лазарев, по его словам, был вынужден обратиться за медицинской помощью и сейчас находится на лечении в отделении травматологии городской больницы.

"Полиция проводит проверку по факту публикаций в соцсетях и СМИ. Если вина сотрудника полиции подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а его руководство будет привлечено к дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.