Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США отец и сын из-за неисправности аттракциона повисли над прудом с аллигаторами

Происшествия
10 июля, 2:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

Сотрудникам парка удалось спустить мужчину и ребенка на землю

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Eric Gay

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Отец с сыном почти полчаса провисели на тросе над резервуаром с аллигаторами из-за неполадки в работе аттракциона в парке развлечений Gatorland в Орландо (штат Флорида). Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

Посетителям парка предлагается спуститься с помощью специального приспособления по натянутому над прудом с аллигаторами канату. В субботу на этом тросе на высоте около 12 метров над водой застряли мужчина с ребенком, имена которых не разглашаются. Сотрудники парка спустили их на землю, никто не пострадал.

Официальный представитель Gatorland Ник Кахипинна в эфире местной радиостанции заверил, что мужчине и ребенку не угрожала опасность. Как он отметил, подобные инциденты имеют место в парке "довольно часто", а персонал хорошо знает, что делать в таких случаях. По словам Кахипинны, отец и сын провели на аттракционе в итоге примерно на 10 минут больше, чем большинство посетителей, застревающих при спуске. Как правило, на то, чтобы снять их, требуется 10-15 минут.

Пресс-служба Gatorland опубликовала заявление, в котором уточнила, что причиной произошедшего был сильный ветер. Представители парка подчеркнули, что риска для посетителей не было.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия
3
Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения школьников
4
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
5
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
6
NYT: Трамп назвал глупыми тех, кто советовал ему не звонить Путину
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!