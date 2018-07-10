СМИ: в столице Венесуэлы заключенные устроили бунт в тюрьме разведывательной службы

ТАСС, 10 июля. /ТАСС/. Группа заключенных, находящихся в тюрьме Боливарианской службы разведки (исп. Sebin) в столице Венесуэлы Каракасе, в понедельник устроила бунт. Поводом для него послужили действия администрации, которая отказывалась предоставить им возможность связаться с адвокатами и близкими на протяжении 55 дней, сообщил телеканал NTN24.

"Мы вновь захватили принадлежащее Sebin здание, чтобы нас выслушали", - приводит телеканал заявление одного из заключенных. Точное количество участвующих в мятеже неизвестно, сведений о пострадавших среди них или персонала тюрьмы не поступало.

К исправительному учреждению пришли родственники заключенных, в том числе тех, кто должен был выйти на свободу, но по-прежнему находится за решеткой. "Мы не уйдем, пока не освободят тех, в отношении кого уже есть приказ, мы больше не боимся", - приводит NTN24 слова одного из них.