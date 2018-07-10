Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения школьников

Происшествия
10 июля, 2:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Глава SpaceX лично присутствовал при испытании субмарины

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илон Маск

Илон Маск

© AP Photo/Kiichiro Sato

ТАСС, 10 июля. Предприниматель Илон Маск сообщил, что мини-субмарина, собранная из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, готова к использованию в спасательной операции по вызволению заблокированных из частично затопленной пещеры Кхао Луанг детей и уже доставлена в Таиланд. Об этом он написал на своей странице в Twitter во вторник, сопроводив запись фотографиями испытаний субмарины в одной из пещер.

Маск лично присутствовал в момент тестирования субмарины. Испытания аппарата, который изобретатель предложил использовать для спасения школьников в Таиланде, начались в воскресенье.

Смотрите также

Как пытаются спасти школьников из затопленной пещеры в Таиланде

"Только что вернулся из пещеры номер 3. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она состоит из частей ракеты и называется "Лесной вепрь" в честь детской футбольной команды. Оставляю ее здесь на случай, если она понадобится в будущем. Таиланд такой красивый", - написал предприниматель.

Как ранее сообщал Маск, в качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9. Небольшой размер субмарины позволяет ей проникнуть через узкие проходы пещеры. По словам инженера, мини-субмарина достаточно легкая, чтобы ее сопровождали два дайвера.

В понедельник спасатели в Таиланде завершили вторую стадию эвакуации 13 человек, которые более двух недель назад оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг. Как сообщил на пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, внутри остаются пять человек - четверо школьников из футбольной команды и их тренер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде
Персоны
Маск, Илон
Страны
США Таиланд
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия
3
Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения школьников
4
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
5
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
6
NYT: Трамп назвал глупыми тех, кто советовал ему не звонить Путину
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!