Военные завершили работы в приморском селе, где накануне загорелся грузовик со снарядами

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Военные специалисты завершили саперные работы на месте пожара в автомобиле с боеприпасами около села Дружба в Приморском крае. Об этом сообщили ТАСС во вторник в администрации региона.

"Военные специалисты завершили все необходимые работы в Дружбе, люди вернулись в свои дома. Дорога через населенный пункт открыта для проезда", - рассказали в пресс-службе.

Грузовик "Урал", перевозивший боеприпасы, загорелся в понедельник в 50 км от районного центра, поселка Пограничный, в районе села Дружба. На время ликвидации пожара и его последствий силами военных и полиции было выставлено оцепление, перекрыта дорога. Были также эвакуированы 28 жителей близлежащих домов, в том числе 10 детей.

Как сообщали в администрации Пограничного района, пострадавших в результате пожара нет, повреждений домов села не обнаружено.

В пресс-службе Восточного военного округа подтвердили, что пожар произошел в грузовике, перевозившем военно-техническое имущество одной из воинских частей Приморья. Машина двигалась на полигон для проведения занятий по боевой подготовке. Командование Восточного военного округа проводит проверку.