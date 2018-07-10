Паводок подтопил села и дачи в окрестностях Читы

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Река Чита, вышедшая из берегов после сильных дождей, подтопила приусадебные участки в селах Шишкино, Береговой и Верх-Чита, а также дачные кооперативы в окрестностях Читы. Количество людей и зданий, затронутых стихией, уточняется, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"Паводковые воды подтопили участки в Береговом, Верх-Чите, Шишкине. Местами вода подошла к домам. В настоящее время проводится подворовый обход для уточнения обстановки. Кроме того, в зоне подтоплений оказались несколько дачных кооперативов в окрестностях Читы", - сказали в ведомстве.

Вода также проникла на территории гаражных кооперативов, в Чите вдоль одноименной реки подтоплены несколько улиц, проездов и мостов. Как сообщалось накануне, река Чита вышла из берегов в селе Угдан, которое находится возле краевого центра. Читинская администрация тогда сообщала, что дождевой паводок, который днем ранее подтопил шесть населенных пунктов Забайкальского края, угрожает 31 садово-огородническому товариществу и шести многоквартирным домам в Чите. На дорогах как в городе, так и в его окрестностях работают сотрудники ГИБДД, которые не пускают водителей на потенциально опасные участки.

Из сел и дач в окрестностях Читы эвакуировали около 500 человек, сообщила пресс-служба губернатора.

"В поселке Береговой подтоплены 26 домов, эвакуированы 200 человек, в том числе 15 детей, два человека находятся в пункте временного размещения в селе Верх-Чита. В самой Верх-Чите подтоплены 40 приусадебных участков, но жители отказались от эвакуации, поскольку сильного затопления нет. В селе Шишкино подтоплены пять домов и 40 приусадебных участков, эвакуировано 18 человек. Из девяти дачных кооперативов в районе села Смоленка эвакуированы около 170 человек, из поселка Заречный - более 40 человек, еще более 20 человек эвакуированы из 14 дачных кооперативов в районе поселка Каштак", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе губернатора отметили, что эвакуация продолжается. При этом, по данным администрации Читы, в Центральном и Железнодорожном районах города подтоплены дачи, эвакуированы 570 человек, около 300 граждан выехали самостоятельно. "В зоне подтопления на данный момент находятся улицы Пугачева (28 домов) , 3-я Шубзаводская (17 домов) и Малая", - добавили в пресс-службе мэрии.

В Чите из-за паводка изменили схему движения троллейбусов: они перестали ездить в районы города, которые находятся возле разлившейся после дождей реки Чита, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сложная ситуация сохраняется и в районах Забайкальского края. В региональном главке МЧС добавили, что ночью вода залила 15 приусадебных участков в городе Нерчинск, а накануне здесь были подтоплены дачные кооперативы "Заречный" и "Светофор". В городе Шилка, где в воскресенье вода вошла в 135 жилых домов, наблюдается ее спад.

По данным регионального главка МЧС, к ликвидации последствий подтопления в Забайкальском крае привлечены 403 человека и 89 единиц техники, из них от МЧС - 307 человек, 55 единиц техники и 26 плавсредств.

Паводки в Забайкалье

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти каждый день. В воскресенье реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. Вода зашла в 157 домов, в которых проживают 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков домов с населением более 1,4 тыс. человек.

На всей территории Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации. Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков.