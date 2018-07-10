Площадь контролируемых лесных пожаров в РФ за сутки сократилась на 21,7 тыс. га

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Лесными пожарами в регионах России, в которых проводились работы по тушению, на утро вторника охвачено более 40,1 тыс. га. Площадь пожаров за сутки сократилась более чем на 21,7 тыс. га, сообщает пресс-служба "Авиалесоохраны".

"На 00:00 мск [07:00 по хабаровскому времени] 10 июля на территории РФ действовало 65 лесных пожаров на площади 40 152 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наиболее мощные пожары были зарегистрированы в Якутии, там горело свыше 14 тыс. га. Около 8,3 тыс. га было охвачено огнем в Красноярском крае, порядка 5,1 тыс. - в Магаданской области, свыше 4,2 тыс. - в Иркутской области, более 1,7 тыс. - в Хабаровском крае.

На сравнительно небольших площадях на утро вторника возгорания фиксировались в Республике Тыва, в Мурманской области, на Алтае, в Бурятии. Один пожар действовал на землях заповедников, горело свыше 6,6 тыс. га в заповеднике "Тунгусский" в Красноярском крае. Сутками ранее в регионах России действовал 51 контролируемый лесной пожар на площади почти 61,9 тыс. га. В труднодоступных и отдаленных местностях был зарегистрирован еще 231 пожар, пройденная огнем площадь превысила 1,2 млн га.

В основном горели леса в Якутии, в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях. Эти пожары не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию, по данным "Авиалесоохраны", превышают прогнозируемый вред.

К тушению лесных пожаров в настоящее время привлечено около 1,5 тыс. человек, задействовано 136 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении - 56 воздушных судов. В некоторых регионах работают также парашютисты-десантники в количестве 230 человек. За предыдущие сутки силами лесопожарных формирований в России было потушено 25 лесных пожаров на площади свыше 25 тыс. га.