Бывший вице-губернатор Приморья отпущен из СИЗО под подписку о невыезде

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд во Владивостоке изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморского края Евгению Вишнякову, подозреваемому в превышении полномочий, с ареста на подписку о невыезде. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе краевого УФСБ, которое ведет следствие по этому делу.

"Суд изменил меру пресечения Вишнякову. Он выпущен из следственного изолятора под подписку о невыезде", - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее суд несколько раз продлевал содержание Вишнякова под стражей. Последний раз это произошло 10 мая. К этому времени он пробыл в изоляторе почти год.

Вишнякова подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Расследованием дела занимается ФСБ России, подробностей по ходу следствия пока не раскрывается.

Вишняков, курировавший вопросы ЖКХ, ТЭК, тарифообразования, государственного жилищного надзора и управления природными ресурсами, был арестован 27 июля 2017 года по решению суда. В то время он еще занимал должность вице-губернатора. Только в августе 2017 года он подал в отставку, уже находясь в СИЗО.