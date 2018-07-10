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Количество жертв ливней в Японии превысило 140 человек

Происшествия
10 июля, 6:04 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, июля. /ТАСС

Еще 78 человек числятся пропавшими без вести

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ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Число жертв проливных ливней и вызванных ими наводнений и оползней в Японии превысило 140 человек, местонахождение еще более чем 70 человек не установлено. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"К настоящему времени из-за ливней погибли 134 человека, еще 7 находятся в состоянии остановки сердца и легких (так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи - прим. ТАСС). Кроме того, 10 человек числятся пропавшими без вести, местоположение еще 78, в первую очередь это жители префектуры Хиросима, не установлено", - сказал он.

По словам Суги, правительство уже выделило порядка 7,2 млрд иен ($64,8 млн) в качестве помощи для ликвидации последствий удара стихии в пострадавших районах. Также он отметил, что в работах участвуют 75 тыс. человек, включая полицейских и бойцов японских Сил самообороны.

Мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. лишились крова.

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