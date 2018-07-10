СМИ: власти подтвердили гибель 43 человек при крушении судна у берегов Пхукета

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Число жертв крушения туристического судна "Феникс" у берегов таиландского острова Пхукет возросло до 43. Как сообщила во вторник газета The Nation, в 08:30 по местному времени (04:30 мск) военные доставили на берег тело женщины.

Останки были обнаружены в море и позже отправлены на опознание в больницу. Власти до сих пор планируют поднять затонувшую яхту, которая находится на глубине 40 м, при помощи специального судна, оснащенного краном, и нескольких траулеров. Таким образом они собираются найти тела еще четырех человек.

5 июля стало известно, что два туристических судна ("Феникс" и "Серенат"), на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. Все находившиеся на "Серенате" 39 человек были спасены. По последним данным, погибли 43 человека, находившиеся на "Фениксе", спасены 49, четверо пропали без вести.