Вышедшая из берегов река подтопила 30 жилых домов в селе на севере Забайкалья

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Вышедшая из берегов река Каренга подтопила 30 жилых домов и около 150 земельных участков в селе Тунгокочен на севере Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщил глава Тунгокоченского района Махмет Измайлов.

"В Тунгокочене были подтоплены 30 жилых домов и около 150 земельных участков. Сейчас ситуация стабилизировалась, река убывает, люди начали возвращаться в свои дома. В селе работают спасатели МЧС", - сказал Измайлов.

Село Тунгокочен находится примерно в 220 км к северо-востоку от Читы, расположено на левом берегу реки Каренга. В нем живут около 900 человек. В 2013 году населенный пункт также пострадал от разлива реки, которая тогда затопила 250 жилых домов.

Уровень в реке Чита вдвое превысил критическую отметку

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти каждый день. В воскресенье реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. Вода зашла в 157 домов, в которых проживают 483 человека, от разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков домов с населением более 1,4 тыс. человек. В ночь на вторник вода подтопила и 15 приусадебных участков в городе Нерчинск.

По данным регионального гидрометцентра, из-за дождей уровень воды в реке Чита более чем в два раза превысил критическую отметку. "Уровень воды в реке Чита достиг 405 см и остановился на этой отметке. При этом безопасным для реки считается уровень в 160 см. В реке Ингода (в которую впадает Чита - прим. ТАСС) уровень воды достиг 297 см, вода продолжает прибывать, и в ближайшее время мы ожидаем выход ее на пойму", - сказали синоптики.

Подтоплены улицы, дворы, мосты и дороги

В ночь на вторник река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях краевого центра, а также улицы и дворы вдоль реки Чита, гаражные кооперативы, мосты и проезды. По данным региональных властей, эвакуированы более 500 человек. В городе подготовлены пять пунктов временного размещения. Из-за паводка изменены схемы движения троллейбусов и маршрутных автобусов: они перестали ездить в районы города, которые находятся возле разлившейся реки.

Ранее сообщалось, что из-за паводков размыты мосты и участки дорог в шести районах края. Кроме того, как сообщили в региональном министерстве территориального развития, паводковые воды подтопили участок федеральной трассы "Амур" (Чита - Хабаровск) в окрестностях Читы, движение по нему перекрыто, но организован объезд.

На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального главка МЧС, к ликвидации последствий подтопления в крае привлечены 403 человека и 89 единиц техники, из них от МЧС - 307 человек, 55 единиц техники и 26 плавсредств. Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков.