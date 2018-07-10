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В Екатеринбурге горит склад

Происшествия
10 июля, 6:53 дата обновления: 10 июля, 8:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Площадь пожара составляет 800 кв. м

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели тушат крупный пожар на складе в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Площадь пожара составляет 800 кв. м. В складе находятся емкости с моторным маслом. Большая горючая загрузка способствует интенсивному горению, высокой температуре и сильному задымлению, здание склада полностью охвачено огнем. В целях обеспечения безопасности личного состава тушение пожара производится снаружи здания с помощью пены", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания состовляет 400 кв. м.

В региональном главке добавили, что на месте работает 19 единиц пожарно-спасательной техники и более 70 человек личного состава. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Данных о пострадавших нет.

"На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Тушение пожара продолжается, сил и средств достаточно", - заключили в пресс-службе.

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