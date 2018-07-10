Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей

ТАСС, 10 июля. Первые анализы крови показали признаки наличия инфекции у всех детей, эвакуированных из пещеры Кхао Луанг в Таиланде. Как сообщило во вторник агентство Reuters, каждому спасенному придется пробыть в медицинском учреждении по одной неделе.

Проведенное в больнице обследование при помощи рентгена также показало возможную инфекцию у двух ребят, ожидается, что лабораторные результаты появятся в течение 1-2 дней. По словам представителя министерства здравоохранения Таиланда, если в итоге не будет обнаружено какой-либо инфекции, к мальчикам будут допущены их родственники. "Все восемь ребят хорошо себя чувствуют, ни у кого из них нет лихорадки, - рассказал он. - Детям дали витамин Б и вакцину от бешенства".

Специалист рассказал, что у мальчиков из второй группы "очень низкая температура тела", однако им становится лучше. Четверо первых спасенных уже в состоянии "есть нормальную еду", подчеркнул представитель минздрава. Кроме того, они могут "самостоятельно стоять и передвигаться, правда пока вокруг кровати". У всех восьмерых нет проблем со зрением.

В минздраве добавили, что в первой группе эвакуированных находились дети в возрасте от 14 до 16 лет, а во второй - от 12 до 14 лет. По словам специалиста, первые четверо ребят "вечно голодные" и им "требуется больше еды". Все мальчики утверждают, что за время нахождения в подземелье они не видели каких-либо животных и не контактировали с ними.

На месте инцидента продолжается подготовка к эвакуации из пещеры оставшихся пяти человек, которая может не завершиться во вторник. Как пояснял руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, нынешний план рассчитан на вывод четырех человек. В тоже время он подчеркнул, что в понедельник вторая стадия была завершена на два часа быстрее, чем первая в воскресенье. Таким образом, из-за ускорения процесса появился шанс, что все остающиеся внутри смогут выбраться на поверхность в течение сегодняшней операции.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение двух дней, 8 и 9 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу, где помещены в карантин.