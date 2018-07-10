В ЕАО возбудили уголовное дело по факту гибели на озере подростка из детдома

ТАСС, 10 июля. Следствие в Еврейской АО возбудило уголовное дело после гибели на озере воспитанника детского дома в селе Валдгейм. Об этом сообщает во вторник СУ СК РФ по области.

14-летний подросток, воспитанник детского дома №3, утонул на озере Зеленое в селе Валдгейм в ЕАО в июне. Мальчик и трое его приятелей из этого же детского дома отправились на озеро без разрешения воспитателей. Увидев, что подросток начал тонуть, остальные убежали, не сообщив взрослым о случившемся. Губернатор области Александр Левинталь поручал провести служебную проверку после этого случая.

"Следственными органами СК РФ по Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудниками ОГОБУ "Детский дом №3", по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, спустя несколько дней после того, как мальчик утонул, умер воспитанник этого же детского дома. Ему стало плохо во время прогулки, он скончался по дороге в больницу. Предположительно, у него остановилось сердце.