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СК просит арестовать на два месяца руководителя тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Происшествия
10 июля, 7:21 дата обновления: 10 июля, 7:41 UTC+3

Следственная группа ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении Андрея Бурсина до 7 сентября

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© Максим Григорьев/ТАСС

КЕМЕРОВО, 10 июля. /ТАСС/. Следствие попросило суд избрать меру пресечения в виде ареста на два месяца в отношении начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, который первым прибыл на тушение пожара 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове , где погибли 60 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Ходатайствуют об избрании меры пресечения в отношении Бурсина сроком два месяца, до 7 сентября 2018 года", - сказал руководитель следственной группы СКР Рустам Габдулин.

Он сообщил, что Бурсин может скрыться от органов следствия и суда. Ранее, по словам Габдулина, он не выполнил обязательство о явке, уехав Анапу, где его нашли и доставили к следователю. Представитель СК добавил, что у Бурсина много знакомых сослуживцев, поэтому он может оказывать давление на свидетелей, скрыть следы преступления. Габдулин зачитал показания свидетелей о том, что знакомые Бурсина оказывали давление на потерпевших у здания суда.

О пожаре

Бурсин был задержан 7 июля и стал 11 фигурантом расследования о пожаре в ТЦ. По версии следствия, он, действуя в нарушение требований федерального закона "О пожарной безопасности" и Боевого устава подразделений пожарной охраны, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте пожара, а также проведение разведки надлежащим образом. Из-за этого при пожаре в здании торгового центра погибли люди.

В марте Бурсин сообщил ТАСС, что спасателей никто не встретил и не дал понять, сколько людей внутри: ни охраны, ни администрации на месте не было. В понедельник на сайте Change.org была размещена петиция в защиту Бурсина, ее на данный момент подписали около 3 тыс. человек. По данным ГУ МЧС по региону, Бурсин служит в пожарной охране с 1993 года, прошел путь от пожарного до начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят еще десять человек, в том числе бывший начальник ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов, начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев и начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.

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