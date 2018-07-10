В Китае введен красный уровень опасности из-за приближающегося тайфуна "Мария"

ШАНХАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Наивысший красный уровень опасности введен в Китае, который готовится к приближению к материковой части страны восьмого в этом сезоне тихоокеанского тайфуна, получившего название "Мария". Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Китайского метеорологического управления.

Ожидается, что к утру 11 июля тайфун достигнет северо-восточной части острова Тайвань, а ближе к обеду обрушится на прибрежные районы восточных китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян между городами Путянь (Фуцзянь) и Вэньчжоу (Чжэцзян), принеся с собой порывы ветра до 48 метров в секунду (172 км в час). После этого тропический циклон продолжит движение вглубь материка в северо-западном направлении и будет постепенно терять свою силу. К вечеру 11 июля он достигнет восточной части провинции Цзянсу и принесет с собой сильные порывы ветра с проливными дождями.

Тропический циклон, которому ранее была присвоена классификация "супертайфун" (скорость ветра свыше 185 км в час), в настоящее время находится примерно в 730 км к юго-востоку от уезда Сяпу в провинции Фуцзянь и движется в северо-западном направлении со скоростью около 30 км в час. Скорость ветра в центральной части атмосферной воронки сейчас достигает 52 метров в секунду (16 баллов по местной классификации, 187 км в час).

Власти восточных провинций Чжэцзян и Фуцзянь ввели режим экстренной готовности, предполагающий меры по минимизации потенциального ущерба от приближающегося тайфуна. Всем рыболовецким судам предписано вернуться в порты и укрыться в безопасных бухтах, в прибрежных районах временно закрыты все туристические объекты, а также прекращено движение поездов по различным направлений. Население просят без особой необходимости не покидать свои дома, избегать горных и прибрежных районов. Из потенциально опасных мест ведется эвакуация людей, усиленно патрулирование прибрежной полосы силами полиции и спасателей.

Во всем Китае действует система оповещения населения об опасности различных стихийных бедствий, состоящая из четырех уровней, которые обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами.