При пожаре на авиазаводе в Иркутске фиксировалось превышение вредных веществ в воздухе

ТАСС, 10 июля. Специалисты Роспотребнадзора фиксировали превышение вредных веществ в воздухе во время пожара лакокрасочного цеха авиазавода в Иркутске. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

"По результатам исследований превышение предельно допустимых концентраций по специфическим веществам, выделяемым в момент горения цеха регистрировалось в пределах от 1,4 до 2,6 раза в жилой застройке вблизи авиазавода", - говорится в сообщении. При повторных анализах, после того как пожар на заводе был ликвидирован, превышений не зафиксировано.

Ранее ТАСС сообщал, что жители в соцсетях жаловались на резкий химический запах в воздухе. Между тем, по данным минздрава области обращений за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия, связанного с задымлением не зарегистрировано.

В понедельник возник пожар в лакокрасочном цехе авиазавода, из цеха вывели 50 человек. Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) - филиал ПАО "Корпорация "Иркут", работает с 1932 года. Выпускает самолеты КБ "Сухой". Завод производит и новые российские среднемагистральные самолеты МС-21.