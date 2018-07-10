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Спасатели выведут оставшихся в пещере в Таиланде детей и тренера во вторник

Происшествия
10 июля, 8:15 дата обновления: 10 июля, 8:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В настоящее время в пещере остаются пять человек

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БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели в Таиланде во вторник эвакуируют из пещеры Кхао Луанг остающихся там четырех детей и их 25-летнего тренера. Об этом, как сообщила газета Khaosod, заявил руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

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"Четыре мальчика и их тренер выйдут [из пещеры] сегодня [во вторник]", - сказал он. Бывший губернатор также выразил надежду на то, что запланированная третья часть операции пройдет "быстрее, чем в понедельник, несмотря на ее сложность". "Посмотрим, как долго это займет у нас. В первый день потребовалось 11 часов, во второй - девять часов", - добавил он.

Наронгсак Осоттханакон рассказал, что четыре врача, которые сопровождали группу на протяжении всего времени с момента обнаружения ребят, также выйдут из пещеры.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение двух дней, 8 и 9 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка. Дети были доставлены на вертолетах в больницу и помещены в карантин.

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Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде
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