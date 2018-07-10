Тимати прилетел в Пермь поддержать DJ Smash на суде

ПЕРМЬ, 10 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми во вторник продолжил слушания по уголовному делу об избиении музыканта Александра Ширмана (DJ Smash) в Перми 10 февраля. Поддержать своего коллегу пришел музыкант Тимати, об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

После драки в одном из баров Перми 10 февраля, в которой пострадал Андрей Ширман, возбудили уголовное дело. Во время допроса в московской больнице Ширман указал, что на него якобы напали бывший депутат регионального парламента Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич. Рэпер Тимати выступил в поддержку своего коллеги DJ Smash. Он опубликовал в соцсетях видео с избитым музыкантом и записал обращение к Телепневу, который является мастер спорта по рукопашному бою и чемпионом Кубка России по этому виду спорта.

Ранее ТАСС сообщал, что Телепнев и Ванкевич, которые обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью Ширману, своей вины в суде не признали. Оба обвиняемых до суда находятся на свободе. Телепнева отпустили под залог в размере 200 тыс. рублей, Ванкевич - по подписку о невыезде.