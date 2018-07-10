Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели в Таиланде приступили к эвакуации из пещеры Кхао Луанг оставшихся четырех детей из местной школьной футбольной команды и их 25-летнего тренера. Как сообщила во вторник газета Khaosod, группа из 19 водолазов направилась в подземелье в 10:08 по местному времени (06:08 мск).

"Если все пойдет по плану, то сегодня [во вторник] выйдут [на поверхность] все четверо детей, врачи, тренер и водолазы", - заявил руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон. По его словам, несмотря на временами сильный дождь, уровень воды в пещере остается приемлемым для осуществления эвакуации. "Подготовка к третьей стадии ведется с раннего утра", - пояснил он.

Ранее предполагалось, что операция может не завершиться во вторник, поскольку Наронгсак Осоттханакон говорил, что нынешний план эвакуации рассчитан на вывод четырех человек. Однако во вторник он заявил об ускорении процесса вывода людей из пещеры на поверхность. "В первый день потребовалось 11 часов, во второй - 9 часов, сегодня должно быть еще быстрее", - сказал он.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение двух дней, 8 и 9 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу, где помещены в карантин.