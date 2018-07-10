Мини-субмарину Илона Маска не будут использовать для эвакуации людей из пещеры в Таиланде

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели не будут использовать для эвакуации из пещеры Кхао Луанг в Таиланде оставшихся четырех детей и их тренера мини-субмарину, предложенную главой компании SpaceX Илоном Маском. Об этом, как сообщила газета Khaosod, заявил руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

"Предоставленное им оборудование нецелесообразно для нашей миссии, - пояснил он. - Его оборудование технологически сложное и продвинутое, но мы не можем использовать его в пещере в этой миссии".

Маск прилетел в Чианграй в понедельник вечером, он посетил пещеру Кхао Луанг и передал мини-субмарину, которая получил название "Лесной вепрь" в честь заточенной футбольной команды и состоит из частей ракеты. Маск сообщил ранее в своем Twitter, что оставит мини-субмарину на случай, если она потребуется.