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Мини-субмарину Илона Маска не будут использовать для эвакуации людей из пещеры в Таиланде

Происшествия
10 июля, 9:04 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 10, июля. /ТАСС

Как пояснил руководитель спасательной операции, предоставленное оборудование технологически сложное и продвинутое, но его нецелесообразно использовать для миссии

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БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели не будут использовать для эвакуации из пещеры Кхао Луанг в Таиланде оставшихся четырех детей и их тренера мини-субмарину, предложенную главой компании SpaceX Илоном Маском. Об этом, как сообщила газета Khaosod, заявил руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

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"Предоставленное им оборудование нецелесообразно для нашей миссии, - пояснил он. - Его оборудование технологически сложное и продвинутое, но мы не можем использовать его в пещере в этой миссии".

Маск прилетел в Чианграй в понедельник вечером, он посетил пещеру Кхао Луанг и передал мини-субмарину, которая получил название "Лесной вепрь" в честь заточенной футбольной команды и состоит из частей ракеты. Маск сообщил ранее в своем Twitter, что оставит мини-субмарину на случай, если она потребуется.

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Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде
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