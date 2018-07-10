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Суд в Китае приговорил к смертной казни убийцу девяти школьников

Происшествия
10 июля, 14:24 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, июля. /ТАСС

Мужчина напал с холодным оружием на школьников, возвращавшихся с уроков домой

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ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Суд провинции Шэньси (Северо-Западный Китай) приговорил к высшей мере наказания 28-летнего Чжао Цзэвэя, убившего девять учащихся одной из средних школ города Юйлинь. Об этом сообщила во вторник газета China Daily.

Ранее сообщалось, что 27 апреля в 18:10 по местному времени (13:10 мск) неподалеку от учебного заведения, мужчина с холодным оружием напал на школьников, возвращавшихся с уроков домой. Он ранил 19 детей, 10 из которых выжили.

Полиция оперативно задержала преступника. В ходе следствия он заявил, что напал на детей из "чувства мести за унижения, которым подвергался в школьные годы от одноклассников".

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