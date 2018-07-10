Генпрокуратура направила в суд дело сообщника экс-главы ГУЭБиПК Сугробова

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в Мосгорсуд уголовное дело в отношении предполагаемого сообщника бывшего начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова.

Как сообщили в надзорном ведомстве, "утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного ГУЭБиПК МВД России" (в Генпрокуратуре не назвали его фамилию). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий").

Как полагает следствие, сотрудник органов внутренних дел оказывал содействие членам преступного сообщества, созданного Сугробовым из числа своих подчиненных. С августа по сентябрь 2013 года оперуполномоченный принял участие в создании искусственных условий для получения взятки начальником управления организации деятельности минтранса Московской области, отметили в Генпрокуратуре.

"На основании незаконно полученных материалов оперативно-разыскной деятельности чиновник был необоснованно привлечен к уголовной ответственности и длительное время содержался под стражей", - добавили в прокуратуре.