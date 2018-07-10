Паводок в Чите стал самым масштабным за всю историю наблюдений

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Приток воды в реке Чита, затопивший многие районы в административном центре Забайкалья, стал самым масштабным за всю историю наблюдений, превзойдя показатель разрушительного наводнения 1991 года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Читинском гидрометцентре.

"Во вторник зафиксирован самый высокий уровень воды в реке Чита за весь период наблюдений - 405 сантиметров. Прежде наивысшим считался показатель 1991 года - 379 сантиметров", - сказали в гидрометцентре.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. 8 июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах, включая город Шилка. В ночь на вторник паводковые воды обрушились на окрестности города Нерчинск, где подтопило 15 приусадебных участков и два дачных кооператива.

Ситуация осложнилась и в Чите, где разлившаяся река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре.

В районах Читы, которые находятся возле вышедшей из берегов реки, подтоплены многоквартирные дома, детские площадки и детсады, там невозможно проехать - вода достигает крыш легковых автомобилей, люди вынуждены передвигаться на лодках. По данным властей, с подтопленных территорий эвакуировано около тысячи человек. В городе подготовлены пять пунктов временного размещения (ПВР).

Ранее сообщалось, что около 1,2 тыс. жителей Читы из-за дождевого паводка остались без электроснабжения. Кроме того, дома на 17 улицах города остались без водоснабжения, для их жителей организован подвоз воды.

Крупнейшее наводнение в Чите

Паводок 1991 года также пришелся на июль. По своим параметрам он превосходил все наблюдавшиеся ранее наводнения. Тогда, по данным "Энциклопедии Забайкалье", без крова остались 2,3 тыс. семей, в негодность пришли 325 квартир, общий материальный ущерб составил 29 млн рублей в ценах тех лет.

Всего от воды пострадали сотни объектов Центрального, Железнодорожного и Ингодинского районов Читы, в том числе 24 объекта водоснабжения, 22 скважины, объекты соцкультбыта, сотни жилых домов.

Публикация от Arseniy Chernikov (@_arseniy_) 9 Июл 2018 в 9:28 PDT

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