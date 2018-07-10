Паводок в Чите стал самым масштабным за всю историю наблюдений

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Приток воды в реке Чита, затопивший многие районы в административном центре Забайкалья, стал самым масштабным за всю историю наблюдений, превзойдя показатель разрушительного наводнения 1991 года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Читинском гидрометцентре.
"Во вторник зафиксирован самый высокий уровень воды в реке Чита за весь период наблюдений - 405 сантиметров. Прежде наивысшим считался показатель 1991 года - 379 сантиметров", - сказали в гидрометцентре.
Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. 8 июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах, включая город Шилка. В ночь на вторник паводковые воды обрушились на окрестности города Нерчинск, где подтопило 15 приусадебных участков и два дачных кооператива.
Ситуация осложнилась и в Чите, где разлившаяся река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре.
В районах Читы, которые находятся возле вышедшей из берегов реки, подтоплены многоквартирные дома, детские площадки и детсады, там невозможно проехать - вода достигает крыш легковых автомобилей, люди вынуждены передвигаться на лодках. По данным властей, с подтопленных территорий эвакуировано около тысячи человек. В городе подготовлены пять пунктов временного размещения (ПВР).
Ранее сообщалось, что около 1,2 тыс. жителей Читы из-за дождевого паводка остались без электроснабжения. Кроме того, дома на 17 улицах города остались без водоснабжения, для их жителей организован подвоз воды.
Паводок 1991 года также пришелся на июль. По своим параметрам он превосходил все наблюдавшиеся ранее наводнения. Тогда, по данным "Энциклопедии Забайкалье", без крова остались 2,3 тыс. семей, в негодность пришли 325 квартир, общий материальный ущерб составил 29 млн рублей в ценах тех лет.
Всего от воды пострадали сотни объектов Центрального, Железнодорожного и Ингодинского районов Читы, в том числе 24 объекта водоснабжения, 22 скважины, объекты соцкультбыта, сотни жилых домов.