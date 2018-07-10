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В Белоруссии задержали директора белорусско-российского предприятия "Брянсксельмаш"

Происшествия
10 июля, 11:10 UTC+3 МИНСК МИНСК 10, июля. /ТАСС

Валерия Сулеева подозревают в коррупции

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МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Генеральный директор белорусско-российского предприятия "Брянсксельмаш" Валерий Сулеев задержан в Белоруссии по подозрению в коррупции. Об этом сообщили во вторник в Следственном комитете (СК) Белоруссии.

"С поличным задержаны взяткополучатели и взяткодатель - генеральный директор совместного белорусско-российского предприятия, 54-летний гражданин Беларуси", - отметили в следственном ведомстве.

Официальный представитель СК Юлия Гончарова подтвердила агентству БЕЛТА, что задержанным является гендиректор "Брянсксельмаша" Валерий Сулеев. Ранее по данному уголовному делу были задержаны заместитель генерального директора ОАО "Гомельский завод литья и нормалей" (ОАО "ГЗЛиН") и бывший начальник отдела этого предприятия. "К указанным лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение. Обвиняемые дают признательные показания, в содеянном раскаиваются", - отметили представители следствия.

Согласно материалам уголовного дела, заместитель генерального директора ОАО "ГЗЛиН" совместно с начальником отдела организовал закупку у одного из постоянных поставщиков комплектующих для нужд завода. За благоприятное решение вопроса, входящего в их компетенцию, генеральный директор предприятия-поставщика передал им в качестве взятки 1 млн российских рублей.

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