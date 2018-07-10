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Ущерб от лесных пожаров в Якутии составил около 30 млн рублей

Происшествия
10 июля, 11:03 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 10, июля. /ТАСС

С начала года на территории республики зарегистрировано более 100 возгораний

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ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Общая сумма ущерба от лесных пожаров в Якутии в этом году составила около 30 млн рублей. Такие данные во вторник сообщили в природоохранной прокуратуре региона.

"Ежегодно пожары наносят непоправимый ущерб лесам республики. Только в текущем году зарегистрировано более 100 лесных пожаров, сумма ущерба составила около 30 млн рублей", - сообщил якутский природоохранный прокурор Андрей Ноговицын, выступая на форуме "Обеспечение пожарной безопасности лесов и прилегающих к ним населенных пунктов".

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Якутии за выходные увеличилась с 11 тыс. до 15 тыс. га. Центральные районы республики и Якутск в понедельник окутало дымом. Врио главы республики Айсен Николаев 6 июля подписал указ "О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Якутии".

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Николаев, Айсен Сергеевич
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