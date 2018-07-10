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Спасатели эвакуировали 12 детей, заблокированных у водопада в Башкирии

Происшествия
10 июля, 11:09 UTC+3 УФА УФА 10, июля. /ТАСС

Дети оказались отрезанными из-за разлива реки Инзер

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УФА, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 12 участников детской туристической группы, которые из-за разлива реки остались отрезанными у водопада Атыш в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

"Группа ходила в поход из Уфы с 6 по 9 июля. Возвращаясь обратно после посещения водопада, они оказались отрезанными из-за разлива реки Инзер. Туристы не могли сообщить о своем положении, так как в районе водопада Атыш полностью отсутствует сотовая связь. О происшествии рассказала другая группа туристов, состоящая из взрослых людей, которые с большим трудом переправились на другой берег и смогли запросить помощь", - сказали в пресс-службе.

Прибывшие на место спасатели на катамаране "переправили 12 детей на другой берег, их здоровью ничего не угрожает", уточнили в ведомстве.

Атыш переводится с башкирского как "бьющий", "стреляющий". Гора, где находится водопад, сложена известняками возрастом 570 млн лет.

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