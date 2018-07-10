В московском почтовом отделении обнаружили 11 посылок с огнестрельным оружием

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники отделения "Почты России" в центре Москвы обнаружили 11 посылок с огнестрельным оружием и боеприпасами. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники отделения почты на Краснопрудной улице обнаружили в сортировочном цехе 11 посылок с, предположительно, огнестрельным оружием, его основными частями и боеприпасами. Все посылки изъяты", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка. Содержимое посылок будет направлено на исследование. "Устанавливаются все причастные к преступлению", - добавил собеседник агентства.