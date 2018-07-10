В Москве из сейфа в апартаментах отеля Marriott украли 22 млн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестных, укравших 22 млн рублей из сейфа в апартаментах отеля Marriott в центре Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, с заявлением о краже в полицию обратился индивидуальный предприниматель, арендовавший апартаменты в отеле.

"Неизвестный, имея свободный доступ в апартаменты, взломал сейф и похитил из него 20 млн рублей и $35 тыс. Общая сумма ущерба составила 22,2 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о краже. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер наблюдения и опросили свидетелей. "На причастность к краже проверяются лица, имеющие свободный доступ в апартаменты", - добавил источник.