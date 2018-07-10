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Reuters: десятого ребенка вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде

Происшествия
10 июля, 12:11 дата обновления: 10 июля, 12:40 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 10, июля. /ТАСС

Внутри продолжают оставаться двое детей и их тренер

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БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Кхао Луанг на поверхность десятого человека, который находился внутри более двух недель.

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Как сообщило во вторник агентство Reuters, в подземелье продолжают оставаться еще двое ребят и их 25-летний тренер.

В районе 16:00 по местному времени (12:00 мск) из пещеры вышел девятый мальчик.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение двух дней, 8 и 9 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу, где помещены в карантин.

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