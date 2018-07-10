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Три человека погибли в ДТП в пригороде Улан-Удэ

Происшествия
10 июля, 12:27 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 10, июля. /ТАСС

Еще трое участников аварии сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии

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УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, трое пострадали во вторник в результате столкновения легкового автомобиля и грузовой автомашины в Иволгинском районе Бурятии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"ДТП произошло около двух дня около поселка Сотниково. Столкнулись легковой автомобиль и микрогрузовик. Трое в седане погибли на месте, три человека, находившихся в грузовике, доставлены в медучреждение в Улан-Удэ", - сказал источник.

По словам собеседника, двое госпитализированных являются жителями Кемеровской области, один - Забайкалья.

В Центре медицины катастроф Бурятии ТАСС уточнили, что пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко. "Их состояние оценивается как тяжелое, медики борются за их жизнь", - сказали в центре.

В интернете очевидцы ДТП выложили видео, на котором видно, что легковой автомобиль буквально смят в груду металла, микрогрузовик перевернут вверх колесами, его кабина также искорежена.

Трасса, на которой произошло ДТП, расположена на выезде из Улан-Удэ, это прямая ровная асфальтированная двухполосная дорога. Погода в столице Бурятии и близлежащих районах пасмурная, осадков нет. На месте аварии сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства аварии.

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