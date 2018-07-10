Обвиняемые в похищении руководителя АО "Заслон" осуждены на реальные сроки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Городской суд Петербурга признал виновными восьмерых фигурантов в похищении руководителя оборонного предприятия АО "Заслон" Александра Горбунова, передает корр. ТАСС.

"Признать виновными <...> Назначить Земцову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Веселову - 6 лет колонии строгого режима, Кавтаскину - 6 лет колонии строгого режима, Новикову - 6 лет колонии строгого режима, Чухнину - 6 лет колонии строгого режима, Ефремову, Геращенко и Борисову - 6,5 лет колонии строгого режима", - сказала судья.

Похищение Горбунова было организовано в 2014 году, когда руководитель "Заслона" выезжал с предприятия. Преступники замаскировались под сотрудников силовых структур.