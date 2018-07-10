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СМИ: в здании "Ростелекома" в Калининграде произошел пожар

Происшествия
10 июля, 12:46 дата обновления: 10 июля, 13:02 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 10, июля. /ТАСС

В МЧС подтвердили, что информация о возгорании к ним поступала, но подтвердить ее пока не смогли

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КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Пожар в здании "Ростелекома" произошел в Калининграде, на месте работают пожарные. Об этом во вторник сообщили местные СМИ.

В региональном управлении МЧС корреспонденту ТАСС сообщили, что данные о пожаре уточняются. "Сообщение было, на место выехали, на месте работают пять пожарных расчетов", - сказали в ведомстве, добавив, что площадь возгорания составляет около 10 квадратных метров, проводится эвакуация людей из здания.

По данным региональных СМИ, есть информация об одном пострадавшем.

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