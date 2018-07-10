Поисками пропавшего в районе Сочи 13-летнего подростка занимаются более 1 тыс. человек

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Более 1000 человек и технику привлекли к поиску пропавшего во время похода в Краснодарском крае подростка, сообщила журналистам во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В Краснодарском крае более 1000 людей [привлечены к поискам], все технические средства, которые могут быть там задействованы", - сказала она после завершения пленарного заседания I Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов.

Ранее СК возбудил уголовное дело об исчезновении 13-летнего мальчика в горах около Сочи во время туристического похода. 3 июля вечером подросток отстал от детской туристический группы, спускавшейся от горы Фишт к морю в районе Сочи.