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Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"

Происшествия
10 июля, 12:58 дата обновления: 10 июля, 13:12 UTC+3

Под стражей Андрей Бурсин проведет до 7 сентября

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Пожар в ТЦ"Зимняя вишня", март 2018 года

Пожар в ТЦ"Зимняя вишня", март 2018 года

© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 10 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова во вторник арестовал на два месяца начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, который первым прибыл на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 60 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под сражу <…> сроком на два месяца, то есть до 7 сентября 2018 года", - сказала судья Инна Михайленко.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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