Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 10 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова во вторник арестовал на два месяца начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, который первым прибыл на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 60 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под сражу <…> сроком на два месяца, то есть до 7 сентября 2018 года", - сказала судья Инна Михайленко.