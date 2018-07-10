Источник: силовики повторно задержали экс-министра здравоохранения Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Силовики повторно задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова в связи с выявлением дополнительных эпизодов хищения бюджетных средств в его бытность главой минздрава, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных структурах республики.

"Во вторник Ибрагимов был задержан повторно. Были выявлены дополнительные эпизоды хищения бюджетных средств в его бытность министром, было принято решение о его задержании. Материалы будут направлены в суд для повторного избрания ему меры пресечения. Правоохранительные органы будут настаивать на аресте", - сообщил собеседник.

Силовики 7 июля провели обыск в доме Ибрагимова в Махачкале, а затем задержали его. По информации источника ТАСС в силовых структурах республики, бывший глава минздрава региона подозревается в нескольких преступлениях, в том числе в превышении должностных полномочий и хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.

Накануне Кировский районный суд Махачкалы отправил Ибрагимова под домашний арест.

56-летний Ибрагимов возглавил минздрав Дагестана в феврале 2013 года. С начала февраля 2018 года являлся врио главы министерства. В начале апреля врио главы Дагестана Владимир Васильев принял отставку Ибрагимова.