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Житель Ставрополья, бросивший гранату в полицейских, приговорен к 13 годам заключения

Происшествия
10 июля, 13:48 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 10, июля. /ТАСС

Мужчина признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса, дело рассматривалось с участием суда присяжных

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СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Житель поселка Горячеводский Ставропольского края, подорвавший гранатой двух полицейских, признан судом виновным и приговорен к 13 годам заключения, сообщает во вторник пресс-служба краевого суда.

"Приговором краевого суда житель поселка Горячеводский <...> признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 25 тыс. рублей с ограничением свободы сроком на один год", - уточняется в сообщении.

Дело рассматривалось с участием присяжных, которые сочли, что обвиняемый не заслуживает снисхождения. Мужчина признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса.

Как установил суд, 7 мая 2017 года нетрезвый житель Ставрапольского края позвонил в местную службу спасения и сообщил, что собирается взорвать себя боевой гранатой. Когда на место вызова приехали сотрудники полиции, звонивший бросил гранату в них. Двое полицейских получили тяжелые ранения.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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