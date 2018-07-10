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При пожаре в здании "Ростелекома" в центре Калининграда пострадал один человек

Происшествия
10 июля, 13:57 дата обновления: 10 июля, 14:45 UTC+3 КАЛИНИНГРАД 10, июля. /ТАСС

С признаками отравления и ожогами его доставили в больницу

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КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате пожара, который произошел во вторник в здании "Ростелекома" в Калининграде, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Один человек пострадал при пожаре в здании "Ростелекома", с признаками отравления и ожогами он госпитализирован", - сказали в пресс-службе, отметив, что сотрудники МЧС спасли троих человек, двум из них госпитализация не потребовалась. К настоящему времени пожар ликвидирован, эвакуированы 85 человек.

Однако в областном минздраве уточнили, что врачи не стали госпитализировать доставленного к ним пострадавшего. "Пациент поступил в приемный покой Центральной городской клинической больницы в состоянии легкой степени тяжести. Медицинская помощь оказана ему в полном объеме, госпитализация не потребовалась", - сказала представитель регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что ПАО "Ростелеком" запланировало ремонт в здании, где произошел пожар, однако сроки окончания ремонта оказались сорваны из-за проблем у подрядчика, вызванных длительным прохождением погранпереходов из Белоруссии в Литву и из Литвы в Россию. Здание "Ростелекома" в Калининграде располагается на Ленинском проспекте в центре города. Рядом со зданием, где произошло ЧП, - торговый центр "Калининград Плаза", заведения общепита, магазин одежды, продуктов и несколько банков. Через дорогу - центральная площадь и Дом Советов.

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