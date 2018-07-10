СМИ: спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Кхао Луанг на поверхность последнего из 12 школьников и тренера, которые находились внутри более двух недель. Об этом сообщил телеканал Spring News.

По его данным, люди были эвакуированы из подземелья в районе 17:40 по местному времени (13:40 мск). Сразу после этого они были отправлены на осмотр к врачам. Об их состоянии ничего не сообщается.

В ближайшее время их всех должны доставить в больницу сначала на машине скорой помощи, а потом на вертолете.

В районе 16:00 (12:00 мск) из пещеры был выведен девятый мальчик, за ним в 16:33 (12:33 мск) - десятый. Одиннадцатый, самый младший - в 17:13 (13:33 мск). Предполагается, что в подземелье продолжают находиться врач, который обследовал детей, а также водолазы. В сегодняшней операции было задействовано более 100 человек.

23 июня в пещере пропали 12 подростков из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Пещера простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, в одном из которых люди смогли укрыться от прибывавшей воды. 8 и 9 июля спасателям удалось вывести из пещеры две группы по четыре человека. Спасеные дети были доставлены на вертолетах в больницу и помещены в карантин.